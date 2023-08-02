Врачи рассказали, как действовать после укуса осы

Из-за увеличения численности ос врачи Удмуртии рассказали, что делать при укусе этого насекомого. Об этом написала вице-премьер Удмуртии Эльвира Пинчук в своем телеграм-канале.

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Каждый год в регионе десятки людей обращаются к врачам из-за укусов ос, пчел и шершней. В основном бывает достаточно осмотра, оказания первой помощи и консультации врачей-токсикологов. Жителей Удмуртии предупреждают, что жалящие насекомые становятся наиболее активны к концу лета.

Организм людей по-разному реагирует на укус осы, чаще всего это место краснеет и появляется небольшой отёк. Но у 1% пациентов может возникнуть тяжелая аллергическая реакция. Через 2-3 дня, если организм справится с ядом, то отёк спадет, но в случае, когда он становится только сильнее, требуется помощь врача.

Врач анестезиолог-реаниматолог токсикологического отделения ГКБ №6 Алексей Кельмачёв рассказал, что после укуса осы пострадавшему следует осмотреть рану и при наличии жала достать его чистым пинцетом. Если жало не извлечется, то не нужно пробовать выдавить его руками, так как это ускорит процесс проникновения токсинов.

Далее место укуса нужно обработать антисептиком, который предотвратит попадание бактерий. Также с помощью стерильного бинта следует наложить повязку, которая локализует яд и не даст ему распространиться в организме.

«Чтобы унять боль, можно приложить холод. Полезным будет обильное питье. Это способствует мочевыделению и выведению токсинов из организма», — пояснил Алексей Кельмачёв.