Выявлена связь между нерегулярным сном и кишечными бактериями

Выявили взаимосвязь нерегулярного сна и вредными кишечными бактериями
Группа ученых из Королевского колледжа Лондона совместно со специалистами компании, выпускающей персонализированное питание ZOE, провели совместное исследование. Как сообщает Центральная Служба Новостей, они впервые обнаружили взаимосвязь сдвига биологических часов, качества питания, пищевых привычек, воспалений и состава кишечного микробиома.
Ученые пришли к выводу, что серьезные нарушения сна могут оказывать существенное влияние на здоровье человека. Это касается и негативных изменений в кишечном микробиоме.
Микробный состав в кишечнике человека может отрицательно или положительно влиять на здоровье, производя токсины или же, наоборот, полезные метаболиты. Конкретные виды микробов могут вызывать индивидуальный риск долгосрочных заболеваний, среди которых есть в том числе болезни сердца, а также ожирение.