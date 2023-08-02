Выявлена связь между нерегулярным сном и кишечными бактериями

Группа ученых из Королевского колледжа Лондона совместно со специалистами компании, выпускающей персонализированное питание ZOE, провели совместное исследование. Как сообщает Центральная Служба Новостей , они впервые обнаружили взаимосвязь сдвига биологических часов, качества питания, пищевых привычек, воспалений и состава кишечного микробиома.

Ученые пришли к выводу, что серьезные нарушения сна могут оказывать существенное влияние на здоровье человека. Это касается и негативных изменений в кишечном микробиоме.

Микробный состав в кишечнике человека может отрицательно или положительно влиять на здоровье, производя токсины или же, наоборот, полезные метаболиты. Конкретные виды микробов могут вызывать индивидуальный риск долгосрочных заболеваний, среди которых есть в том числе болезни сердца, а также ожирение.