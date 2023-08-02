Терапевт назвала опасность включенного кондиционера в машине

«Также при использовании кондиционера лучше настраивать рассеянный поток воздуха. Также нужно помнить о своевременной замене фильтров. Если этого не делать — кондиционер быстро превратится в рассадник инфекций и аллергенов. Дышать таким воздухом будет небезопасно», — заявила Попова.