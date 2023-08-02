Дерматолог перечислила симптомы чесотки

Симптомы чесотки включают зуд, который усиливается в ночное время, появление красных высыпаний на коже, особенно между пальцами рук и ног, на запястьях, локтях, животе и ягодицах, сообщила РИАМО врач-дерматолог, трихолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ольга Саперова.

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По ее словам, у больных также может наблюдаться появление мелких пузырьков и ссадин на коже, а в тяжелых случаях – образование корочек и трещин.

«Одежду, которую носил больной чесоткой, необходимо стирать при температуре не менее 60 градусов или обрабатывать специальными химическими средствами. Если одежда не подлежит стирке или обработке, ее следует утилизировать», – заявила Саперова.

Врач разъяснила, что чесотка передается через тесный контакт с зараженным человеком или через использование одежды, постельного белья или полотенец больного. Иногда заражение может произойти при посещении общественных мест, где большое количество людей использует одни и те же предметы быта.