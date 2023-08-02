Врач назвал насекомых, чей укус может быть смертельным

"Важно понимать, что укус этих насекомых очень коварная вещь. На самом деле, много людей умирает от укуса осы, особенно если укус пришелся в шею или лицо. Были ситуации, когда люди осуществляли прогулки на велосипеде и осы залетали в рот и жалили прямо в горло", — рассказал Шеляков.