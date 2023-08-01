Названы возможные причины усиления запаха пота

Причиной изменения и усиления запаха пота могут быть серьезные проблемы со здоровьем, в том числе сахарный диабет и грибок, уверена врач-эндокринолог Зухра Павлова. Об этом специалистка рассказала в эфире радио Sputnik.

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Павлова заявила, что люди начинают по-другому пахнуть при определенных заболеваниях. Если запах пота у женщины стал резким, это может быть свидетельством повышения уровня мужских половых гормонов. Чтобы исключить дисбаланс, необходимо как можно скорее сдать анализы крови, подчеркнула врач.

Второй возможной причиной изменения запаха пота Павлова назвала запущенные грибковые инфекции в подмышечных впадинах и промежности. В этом случае запах станет кислым. Также человек начинает замечать, что по-другому пахнет, когда потеет, при развитии диабета, в особенности первого типа.

Эндокринолог объяснила, что иной запах появляется из-за нарушения выработки инсулина, приводящего к тому, что организм не может расщепить глюкозу. Из-за этого ее уровень в крови повышается, а запах пота становится сладковатым.