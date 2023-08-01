Предсказано глобальное распространение психических расстройств

Ученые Квинслендского университета и Гарвардской школы медицины предсказали, что у каждого второго человека в течение жизни разовьется психическое расстройство. Результаты исследования опубликованы в журнале The Lancet Psychiatry.

© Lenta.ru

Специалисты проанализировали данные более чем 150 тысяч взрослых людей, участвовавших в глобальных опросах World Mental Health в период с 2001 по 2022 год, в 29 странах, включая 12 стран с низким и средним уровнями дохода и 17 стран с высоким уровнем дохода.

Наиболее распространенными нарушениями оказались повышенная тревожность и депрессия. Риск некоторых психических расстройств был зависимым от пола. Например, у женщин наиболее часто встречались депрессия, специфическая фобия, которая значительно снижала уровень жизни, и посттравматический стресс. У мужчин — депрессия, специфическая фобия и злоупотребление алкоголем.