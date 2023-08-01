Врач объяснила, что делать при первых признаках простуды

Люди с наличием хронических заболеваний, которые подверглись холоду, сырости и ветру, могут заболеть. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на врача-терапевта, директора Центра иммунокоррекции имени Ходановой Людмилу Лапу.

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"Если промокли ноги, надо прийти и сразу профилактически подержать ноги в соленой воде, погреться, надеть теплые носки, чтобы не было озноба. Озноб говорит о том, что в организме идет какая-то интоксикация", – объяснила она.

По словам специалиста, также причиной хронических инфекций может быть аллергия. В таком случае необходимо принимать привычную для человека терапию, отметила врач.

"Сейчас есть большое количество хороших спреев, которые работают только местно, на всю систему они не действуют, и можно ими пользоваться", – добавила эксперт.

Ранее врач-терапевт Татьяна Романенко заявила, что во время купания необходимо защищать ушную раковину от попадания воды внутрь, чтобы не развился отит. Также необходимо обязательно высушивать ушной проход после купания и избегать нахождения на ветру, подчеркнула специалист.

До этого врач-терапевт Надежда Чернышова предупредила, что в неочищенном кондиционере размножаются бактерии, которые могут стать причиной развития пневмонии. Также она порекомендовала не сидеть прямо под кондиционером.