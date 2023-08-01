Чайный гриб оказался полезен для диабетиков

Ученые из нескольких университетов США выяснили, что ферментированный напиток на основе чайного гриба, также известный как комбуча, способен снизить уровень сахара в крови людей с диабетом второго типа. Исследование проводилось на 12 добровольцах, которые пили чайный гриб на протяжении четырех недель.

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«Несколько исследований комбучи проводились в лабораториях и с участием животных, а одно небольшое испытание с участием здоровых людей показало, что она снижает уровень сахара в крови. Но, насколько нам известно, наше клиническое испытание – первое, в котором исследовалось воздействие чайного гриба на организм людей с диабетом», – сказал автор работы, доктор Дэн Меренштейн из Медицинской школы Джорджтаунского университета.

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По его словам, полученные результаты, опубликованные в издании Frontiers in Nutrition, обнадеживают, но необходимы дополнительные исследования.

Меренштейн отметил, что участники эксперимента не придерживались искусственно созданной диеты – исследователи применяли метод, при котором испытуемые, разделенные на две группы, поочередно пили как чайный гриб, так и похожий по вкусу напиток-плацебо, а состав прочих продуктов никак не менялся.

Каждая группа пила около 240 мл комбучи ежедневно в течение четырех недель, а затем участники делали перерыв на два месяца и затем опять четыре недели пили другой напиток, не зная, что они пьют – плацебо или же чайный гриб.

Было установлено, что чайный гриб помог снизить уровень глюкозы натощак в среднем со 164 до 116 мг/дл, а в группе плацебо показатель остался практически неизменным. Ученые также изучили состав ферментирующих микроорганизмов в напитке и выяснили, что в нем примерно в равных пропорциях содержатся молочнокислые и уксуснокислые бактерии, а также дрожжи.

При этом российская медицина считает нормальным показатели глюкозы натощак в диапазоне от 70 до 125 мл/дл крови, а показатель выше 100 мл/дл уже считается признаком преддиабета.