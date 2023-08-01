Ученые обнаружили новую опасность ежедневного употребления алкоголя

Команда ученых из Университета Модены, Университета Реджо-Эмилия в Италии и Школы общественного здравоохранения Бостонского университета выявила новую опасность ежедневного употребления алкоголя. Работа, опубликованная в журнале Hypertension, показывает, что по мере увеличения количества принимаемых спиртных напитков возрастает риск повышенного кровяного давления даже у людей без гипертонии.

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Авторы проанализировали данные о состоянии здоровья почти 20 тысяч участников (которые регулярно употребляли алкоголь и которые вовсе не пили) в возрасте от 20 до 70 лет из семи исследований, проведенных в период с 1997 по 2021 год. Оказалось, что систолическое кровяное давление повысилось на 1,25 миллиметра ртутного столба у людей, которые употребляли в среднем 12 граммов алкоголя в день; до 4,9 миллиметра ртутного столба у добровольцев, потребляющих в среднем 48 граммов алкоголя в день.

В то же время диастолическое кровяное давление повысилось на 1,14 миллиметра ртутного столба у людей, принимающих около 12 граммов алкоголя в сутки, а также достигло 3,1 миллиметра ртутного столба у людей, употребляющих в среднем 48 граммов алкоголя в день. Причем такая корреляция наблюдалась только у мужчин.