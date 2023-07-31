Онколог назвала способ обнаружить рак легких на ранней стадии

Врач-онколог Онкологического центра имени Н.П. Напалкова Екатерина Степанова рассказала, как изменилась диагностика рака легких за последние годы.

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Ежегодно лучевую терапию в центре получают около трех с половиной тысяч пациентов. По статистике из 10 больных раком — 9 заядлые курильщики.

Степанова отметила, что после пандемии коронавируса люди стали чаще делать обследование органов грудной полости и проходить общую диспансеризацию. Это дает возможность обнаружить онкологию на ранней стадии начать лечение, что значительно повышает шансы пациента на выздоровление.

По данным министерства здравоохранения, за 10 лет заболеваемость раком легкого в России выросла на 20 процентов. Ежегодно выявляется более 40 тысяч новых случаев, передает телеканал «Санкт-Петербург».