Эпидемиолог рассказал о профилактике энтеровирусной инфекции

Эпидемиолог Онищенко рассказал о профилактике энтеровирусной инфекции
Овощи и фрукты необходимо хорошо мыть, чтобы не заболеть энтеровирусной инфекцией. Такой совет дал заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко.
Он отметил, что летом специалисты часто фиксируют подъем заболеваемости кишечными инфекциями.
— На повестке дня энтеровирусная инфекция, которая передается через грязные руки, воду, плохо промытые овощи-фрукты, а сейчас как раз их сезон. Конечно, они полезны, но надо хорошо промывать, — уточнил он в комментарии НСН.
Онищенко добавил, что самая надежная обработка — термическая, но можно потерять много полезных свойств, поэтому стоит есть овощи и фрукты в свежем виде. В большинстве регионов их можно мыть водой из-под крана, а в регионах, где высокий уровень загрязнения воды, можно кипятить ее, а потом мыть ею овощи и фрукты, или использовать бутилированную воду.
28 июля Следственный комитет начал проверку из-за вспышки острой кишечной инфекции в детском лагере «Юность» в Воткинском районе Удмуртии. По данным республиканской прокуратуры, признаки кишечной инфекции выявлены у 20 детей и трех сотрудников лагеря, передает МИР 24.
Роспотребнадзор предупредил россиян: в летний период существует высокий риск подхватить энтеровирусную инфекцию — так называемый в народе кишечный грипп. «Вечерняя Москва» узнала, чем опасно заболевание.