Эпидемиолог рассказал о профилактике энтеровирусной инфекции

— На повестке дня энтеровирусная инфекция, которая передается через грязные руки, воду, плохо промытые овощи-фрукты, а сейчас как раз их сезон. Конечно, они полезны, но надо хорошо промывать, — уточнил он в комментарии НСН .

Онищенко добавил, что самая надежная обработка — термическая, но можно потерять много полезных свойств, поэтому стоит есть овощи и фрукты в свежем виде. В большинстве регионов их можно мыть водой из-под крана, а в регионах, где высокий уровень загрязнения воды, можно кипятить ее, а потом мыть ею овощи и фрукты, или использовать бутилированную воду.