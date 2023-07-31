Иммунолог рассказал, когда ждать следующую пандемию коронавируса

Мое мнение таково: пандемия вряд ли вернется, по крайней мере в ближайшие пять лет. <...> У людей сформировалась очень мощная иммунная прослойка против совершенно разных мутаций. Поэтому если вдруг вирус и будет, а я думаю, что он будет, то он найдет какого-то другого хозяина, и сейчас этот процесс происходит, — предположил иммунолог.