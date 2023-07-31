Психотерапевт объяснил, как сменный график работы влияет на здоровье

«Люди, которые работают посуточно, испытывают перегрузку нервной системы за счет нарушения циркадных биоритмов. Сильно усугубить ситуацию могут и так называемые белые ночи, характерные для лета. Человеку становится трудно уснуть, даже когда есть возможность, что очень влияет на психику, вызывает расстройство сна. А если есть расстройство сна, то возникают проблемы с настроением, с аппетитом. То есть весь жизненный уклад человека нарушается», – объяснил врач.