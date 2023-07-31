Психотерапевт объяснил, как сменный график работы влияет на здоровье

Психотерапевт Файнзильберг объяснил, как сменный график работы влияет на здоровье
Когда у человека посуточная работа, происходит нарушение его биоритмов. Зачастую люди со сменным графиком испытывают перегрузку нервной системы. Подробнее об этом «ФедералПресс» рассказал психотерапевт Владимир Файнзильберг.
«Люди, которые работают посуточно, испытывают перегрузку нервной системы за счет нарушения циркадных биоритмов. Сильно усугубить ситуацию могут и так называемые белые ночи, характерные для лета. Человеку становится трудно уснуть, даже когда есть возможность, что очень влияет на психику, вызывает расстройство сна. А если есть расстройство сна, то возникают проблемы с настроением, с аппетитом. То есть весь жизненный уклад человека нарушается», – объяснил врач.
Обычно люди, работающие посменно, получают какую-то компенсацию за тяжелые условия работы. Многие имеют дополнительные отпуска, что помогает восстановить силы. Если речь идет о северной части страны, где работники сталкиваются с достаточно длинным днем, наладить сон им помогает имитация темноты – например, с помощью плотных темных штор.
Бороться с последствиями нарушенных ритмов также можно физической активностью, курортно-санаторным лечением, сном под звуковую имитацию (к примеру, шум моря), заключил Файнзильберг.