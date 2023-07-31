Россиянам рассказали о побочном эффекте некоторых лекарств

Некоторые лекарства могут вызывать необычную реакцию организма на ультрафиолетовое излучение, которая похожа на аллергию. Об этом в эфире радио Sputnik заявил врач-терапевт Алексей Водовозов.

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"У некоторых людей может возникать довольно странная реакция на него. Например, ожоги, вплоть до волдырей, либо по всему телу возникает зудящая сыпь, очень похожая на аллергическую, которой раньше не было. <...> Такая реакция на солнце встречается примерно у 1% населения Земли, но это довольно много людей – десятки миллионов. И главное, мы не можем предсказать, кому "повезет", – заявил эксперт.

По его словам, фотосенсибилизирующий эффект могут иметь некоторые лекарства. Водовозов объяснил, что ими могут быть как нестероидные противовоспалительные средства, включая ибупрофен, так и оральные контрацептивы, тетрациклиновые антибиотики и статины. В связи с этим врач призвал внимательно изучать инструкции к препаратам перед приемом.

В случае если лекарство провоцируют "аллергическую" реакцию на солнце, необходимо усилить защиту от ультрафиолетового излучения, добавил Водовозов. В частности, эксперт предложил передвигаться в тени, носить головной убор и солнечные очки, а также использовать солнцезащитные кремы с SPF и избегать солнечных лучей в период с 11:00 до 16:00.

Ранее дерматолог Екатерина Вертиева посоветовала использовать только специализированные солнцезащитные масла с SPF в составе. По ее словам, SPF-фильтры защищают кожу от вредного воздействия ультрафиолета.