Гепатолог предупредил о риске заражения гепатитом В и С из-за татуировок

«Число случаев хронического вирусного гепатита возрастает, это связано с парентеральными путями передачи гепатита: хирургические манипуляции, переливание крови, посещение стоматолога, наркомания, татуировки. К сожалению, если иглы плохо обрабатываются, то татуировки могут привести к инфицированию хроническим вирусным гепатитом B или C. Гепатит С называют ласковым убийцей. Поэтому, прежде чем какие-то инвазивные процедуры делать, особенно татуировки, то нужно знать, к каким последствиям это может привести. Татуировку можно свести, а вот вылечить гепатит довольно сложно. То есть решение о том, чтобы набить татуировку, может пройти замечательно, а может привести к изменению судьбы человека».