Врач назвал 5 продуктов для очищения печени

Врач общей практики Алендеев назвал пять продуктов, способствующих очищению печени
Забота о здоровье печени является не менее значимой темой, чем стремление похудеть. В связи с этим один из основных советов – следовать комплексной диете и не злоупотреблять ничем. Однако существуют и особые диеты, в том числе диета для здоровья печени.
Врач общей практики Сергей Алендеев поделился с каналом «Царьград» советами и рекомендует обогатить рацион следующими продуктами:
- Брокколи, которая полезна не только для печени, но также для поджелудочной железы;
- Овсянка, содержащая много клетчатки, которая помогает улучшить работу печени. Хорошо употреблять овсянку на завтрак;
- Творог, благодаря аминокислоте метионину, способствует расщеплению жиров и снижает риск жировой болезни;
- Тыква – чудо-продукт, богатый витамином Т, который способствует улучшению пищеварения и разгрузке печени;
- Наконец, зеленый чай, насыщенный антиоксидантами, считается полезным для защиты от онкологических заболеваний.
Однако Сергей Алендеев отмечает, что диета — это всего лишь общая рекомендация, а лучше всего проконсультироваться с врачами и руководствоваться здравым смыслом в подходе к питанию. Все продукты полезны в меру и важно помнить, что движение – ключ к здоровой жизни, заключил специалист.