Врач назвал 5 продуктов для очищения печени

Забота о здоровье печени является не менее значимой темой, чем стремление похудеть. В связи с этим один из основных советов – следовать комплексной диете и не злоупотреблять ничем. Однако существуют и особые диеты, в том числе диета для здоровья печени.

Однако Сергей Алендеев отмечает, что диета — это всего лишь общая рекомендация, а лучше всего проконсультироваться с врачами и руководствоваться здравым смыслом в подходе к питанию. Все продукты полезны в меру и важно помнить, что движение – ключ к здоровой жизни, заключил специалист.