Назван продукт, который положительно влияет на когнитивные способности

Известно, что кофе положительно влияет на когнитивные способности. Ранее ученые считали, что этот эффект обусловлен кофеином, однако ученые из университета Минью (Португалия) сравнили влияние кофе и чистого кофеина на умственные способности. Результаты исследования были опубликованы в журнале Frontiers in Behavioral Neuroscience (входит в группу Frontiers).

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Авторы обнаружили, что обычный кофеин лишь частично воспроизводит эффект от выпитой чашки кофе, активируя области мозга, которые влияют на внимательность и память.

Ученые провели эксперимент, в рамках которого добровольцы выпили чашку кофе в день или напиток с содержанием чистого кофеина. Затем авторы провели два кратких функциональных МРТ-сканирования: одно до и одно через 30 минут после приема кофеина или стандартной чашки кофе.

Употребление кофе увеличило связность в частях мозга, которые участвуют в рабочей памяти, когнитивном контроле и целенаправленном поведении. Этого не происходило, когда участники принимали только кофеин.

«Другими словами, если вы хотите чувствовать себя не просто бодрым, но и готовым к работе, одного кофеина недостаточно – вам нужно выпить чашечку кофе», – отметили авторы.