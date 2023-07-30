Названы симптомы, при которых нужно срочно обращаться к лору

Всем известно, что оториноларингологи лечат заболевания уха, горла и носа. Однако не все знают, при каких симптомах необходимо незамедлительно обращаться к специалистам такого рода. О признаках, указывающий на то, что пора записаться на прием к лору, «Вечерней Москве» рассказала психотерапевт, гомеопат Светлана Попова.

© Вечерняя Москва

Проблемы с дыханием

Видео дня

В первую очередь на прием к лору стоит идти, если у вас есть проблемы с дыханием. Причины, которые мешают нормальному дыханию, могут быть самыми разными: состояние гайморовых пазух, искривление носовой перегородки, нарушение обоняния и так далее.

— Самая частая причина — это врожденное или приобретенное искривление перегородки носа. Это ситуации, когда у вас одна половина носа дышит хорошо, а другая вообще не дышит из-за заблокированного носового дыхания, либо дышит, но значительно хуже первой, — рассказывает собеседница «ВМ».

При этом важно, чтобы дыхание осуществлялось обеими половинами носа. Если этого не происходит, возникают асимметрия и плохое вентилирование пазух носа.

Сухость во рту

К отоларингологу можно прийти с жалобами на сухость во рту. За этим симптомом может скрываться нарушение функции слюнных желез, рецидивирующие боли в горле либо у основания языка.

— Самыми распространенными причинами болей в горле являются тонзиллит или фарингит, — объясняет Попова. — При острой боли в горле необходимо наблюдение и лечение у специалиста, так как, например, тонзиллит может привести к серьезному воспалению небной миндалины. И здесь без помощи врача очень сложно справиться.

Нарушение слуха

Еще одним поводом для обращения к лору может стать нарушение слуха. В данном случае важно диагностировать, где находится источник нарушений: в наружном слуховом проходе, среднем ухе либо это нарушение проводимости импульса.

— Посетить отоларинголога стоит при шумах в ушах, бульканье, если вы слышите свой голос как бы внутри своего черепа — это еще один грозный симптом. Или, если, например, вы лучше слышите в шумной обстановке, чем в тишине, — предупредила врач.

Также к компетенции лор-врача относится все, что связано с головокружением, потому что во внутреннем ухе есть орган, отвечающий за равновесие человека. Так что при головокружениях и частых укачиваниях в транспорте также следует обратиться к отоларингологу.

Инородные тела

Инородные тела в носу, ухе и горле — повод незамедлительно обратиться к лору.

— Маленькие дети очень любят заталкивать себе в нос всякие мелкие предметы. В такой ситуации нужно срочно обратиться к лору. Не пытайтесь сами достать предмет, потому что можете протолкнуть его еще дальше. Из-за этого возникнет риск осложнений, — предостерегла специалист.

Еще три недуга