Врач рассказала, как снизить риск развития рака желудка

Также важно сократить употребление красного мяса. В особенности это касается полуфабрикатов и колбасных изделий, в которых много соли и консервантов. При этом овощи и фрукты стоит есть чаще, отметила гастроэнтеролог. Ученые из разных стран неоднократно устанавливали взаимосвязь между их употреблением и снижением риска развития рака желудка. По их подсчетам, для профилактики нужно ежедневно съедать около 500 граммов овощей и фруктов.

Кроме коррекции питания, важно отказаться от вредных привычек. Прежде всего курения, которое довольно часто провоцирует развитие онкологии. Отказаться лучше и от алкоголя. Его употребление вызывает хроническую воспалительную реакцию на токсическое воздействие метаболитов этанола и выработку воспалительных цитокинов (информационных молекул). Все это также может привести к онкологии, предупредила гастроэнтеролог. Врач напомнила, что рак обычно не возникает в здоровом желудке. Если у человека есть заболевания ЖКТ, ему надо особенно внимательно относиться к своему здоровью и регулярно проходить гастроскопию. Ранее гастроэнтеролог, УЗИ-диагност Юлия Алексеева рассказала, что язва желудка или двенадцатиперстной кишки может проявить себя болью в верхних отделах живота. Как правило, она сопровождается тошнотой, отрыжкой и изжогой.