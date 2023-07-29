Ученые выяснили, как снизить риск рака за четыре минуты в день

Ученые из Университета Сиднея выяснили, что 4,5 минуты активной деятельности в день могут снизить риск некоторых видов рака на 32%. Исследование опубликовано в журнале JAMA Oncology.

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В эксперименте приняли участие более 22 398 человек, которые в течение недели носили устройства для отслеживания ежедневной активности и не занимались тренировками. Средний возраст пациентов составил 62 года.

Спустя семь лет ученые оценили заболеваемость раком у участников с разным уровнем активности. Анализ показал, что всего четыре-пять минут энергичной физической активности во время повседневных задач снизили общий риск рака на 18%, а риск видов рака, связанных с недостаточной активностью — на 32%.

Предыдущие исследования показали, что взрослые, которые не занимаются спортом, подвергаются повышенному риску развития рака молочной железы, эндометрия и толстой кишки. Прерывистая физическая активность представляет собой всплески активности около одной минуты, которые заставляют учащаться дыхание.