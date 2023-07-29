Ученые выяснили, как снизить риск рака за четыре минуты в день

Ученые из Университета Сиднея выяснили, что 4,5 минуты активной деятельности в день могут снизить риск некоторых видов рака на 32%. Исследование опубликовано в журнале JAMA Oncology.
В эксперименте приняли участие более 22 398 человек, которые в течение недели носили устройства для отслеживания ежедневной активности и не занимались тренировками. Средний возраст пациентов составил 62 года.
Спустя семь лет ученые оценили заболеваемость раком у участников с разным уровнем активности. Анализ показал, что всего четыре-пять минут энергичной физической активности во время повседневных задач снизили общий риск рака на 18%, а риск видов рака, связанных с недостаточной активностью — на 32%.
Предыдущие исследования показали, что взрослые, которые не занимаются спортом, подвергаются повышенному риску развития рака молочной железы, эндометрия и толстой кишки. Прерывистая физическая активность представляет собой всплески активности около одной минуты, которые заставляют учащаться дыхание.
Примеры включают активную работу по дому, переноску тяжелых сумок из магазина, прогулку или энергичные игры с детьми. Ученые считают, что такой эффект активности может быть связан с улучшением чувствительности к инсулину и снижением хронического воспаления. Исследование носило наблюдательный характер, поэтому его выводы показывают лишь наличие ассоциации, но не причинно-следственной связи.