Терапевт рассказал об опасности бесконтрольного приема витаминов

- Если мы придем в аптеку и попросим что-нибудь для печени, фармацевт предложит большое количество вариантов, которые в лучшем случае нам не сделают ничего. В худшем случае препарат прореагирует с тем, что мы уже принимаем. И мы не знаем, как он повлияет на наши хронические заболевания.