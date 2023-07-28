Терапевт рассказал об опасности бесконтрольного приема витаминов
Многие полагают, что для поддержания здоровья необходимо постоянно пить БАДы и витамины, в том числе без назначения врача. О том, к каким последствиям может привести бесконтрольный прием витаминов, рассказал врач-терапевт.
По словам терапевта Анатолия Чернышева, в современном мире многие увлекаются пищевыми добавками и "полезными" таблетками. Однако это не всегда обосновано.
Таблетки нужны только тогда, когда нет возможности получать полезные вещества с пищей.
- В нашей текущей жизни витаминов вполне достаточно. Овощи, фрукты у нас в свободном доступе. Дорого зимой есть огурцы — мы покупаем капусту. Витамины группы В — это любые злаковые, витамин С — это любые фрукты. Вопреки распространенному мнению, в шпинате содержится витамина С больше, чем в лимоне. Мы можем получать витамины из многих источников. И не обязательно из таблетки, - рассказал врач в интервью "ОТВ-Екатеринбург".
Доктор привел в пример исследование, которое проводили с двумя группами людей. Одну из них бесконтрольно кормили витаминами, а другим не давали никаких добавок. Оказалось, что неконтролируемый прием витаминов увеличивает риск смерти от сопутствующих болезней на 15%.
- Если мы придем в аптеку и попросим что-нибудь для печени, фармацевт предложит большое количество вариантов, которые в лучшем случае нам не сделают ничего. В худшем случае препарат прореагирует с тем, что мы уже принимаем. И мы не знаем, как он повлияет на наши хронические заболевания.
Ранее специалисты Роскачества перечислили, в каких продуктах содержится наибольшее количество витамина С.