Как боль в сердце маскируется под другие заболевания

Выраженная боль в грудной клетке — основной симптом заболеваний сердца, однако иногда в этом случае беспокоить могут совсем другие части тела. Об этом «Вечерней Москве» рассказал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

— Она может быть в середине грудной клетки. И боль такая сильная, что двигаться невозможно, хочется замереть. Даже тот человек, который не знал, где сердце, скажет, что у него заболело именно оно, — пояснил он. — Меньше всего болит с левой стороны, а боль в этой области не всегда связана с сердцем.

Говоря о других симптомах, специалист выделил следующие:

кинжальная боль в области живота; сильная боль в нижней челюсти; боль в правой или левой руке.

— Люди начинают лечить зубы из-за болей в нижней челюсти, а на самом деле у них инфаркт. Иногда боль распространяется на левую или правую руку, что тоже характерно для болей сердца, — сказал врач.

При этом пропустить такую боль невозможно — она будет настолько сильной, что человеку буквально не будет хватать воздуха, пояснил собеседник «ВМ».