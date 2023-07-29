Назван опасный вид рака, который выявляется на ранних стадиях

Врач-онколог рассказал, какой тип рака легко обнаруживается на ранних стадиях.

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Появление рака может быть предотвращено, если использовать специальные тесты для выявления заболевания на ранней стадии, ещё до появления симптомов. Игорь Самойленко, эксперт в области онкологии, поделился информацией о том, какие тесты помогают обнаружить рак на начальных этапах.

Для людей старше 45-50 лет, не имеющих видимых признаков болезни, рекомендуется проходить анализы на наличие скрытой крови. Этот простой тест позволяет выявить рак толстой кишки на самом раннем этапе.

Также пациентам могут назначить колоноскопию, которая способна выявить предраковые состояния, так называемые полипы. Если такие полипы найдены, их можно удалить сразу же или немедленно провести процедуру удаления после обнаружения.