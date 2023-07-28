Названы болезни, которых россияне боятся больше всего

Россияне больше всего боятся заболеть онкологией и ВИЧ. Об этом говорится в результатах опроса «Альфа Страхование».

«О риске возникновения инсульта задумываются 42,3 % россиян, инфаркта – 24,4%. При этом онкозаболевания страшат 34,7 % опрошенных», – говорится в сообщении.

Кроме того, 20,6 % респондентов заявили, что боятся заразиться ВИЧ, еще 17,8 % переживают, что могут заболеть пневмонией, а 15,5 % – по поводу диабета.