Врач объяснила, почему покупать продукты с рук смертельно опасно

Летом в переходах, у метро и в спальных районах активизируются уличные торговцы овощами, фруктами, молочными продуктами, мясом и рыбой. Немало жителей столицы возмущены подобным соседством. Почему покупка еды с рук бывает смертельно опасна – в материале Москвы 24.

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"Чуть не попали в больницу"

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Торговля с рук – нередкое явление, особенно летом. К примеру, один из москвичей заметил, что на улице Мусы Джалиля в Зябликове мужчина продавал овощи прямо из машины.

"Он пристает к проходящим мимо и в случае заинтересованности открывает покрывало в багажнике и задние двери авто, демонстрируя товар. И это не 1990-е?" – написал пользователь в районной группе.

Пост вызвал неоднозначную реакцию: одни отметили, что если не покупать у таких торговцев еду, то их и не будет на улицах. Другая же часть пользователей посчитала, что приобретать овощи и фрукты в этих точках выгоднее, чем в магазинах.

Но иногда экономия заканчивается проблемами со здоровьем. Жительница Москвы рассказала в Сети, что рискнула купить клубнику у нелегальных продавцов на Шипиловской. В итоге все, кто ее попробовал, едва не оказались в больнице, поделилась женщина.

Пост москвички вызвал активное обсуждение. "Отважные вы люди. И себя не жалко у таких покупать", – написала пользователь Катерина. "Хорошо, что предупредили! Мы тоже мимо проходили сегодня, сказали, что вкусная, греческая, но побоялись покупать", – прокомментировала Анастасия. "Руки не помыли, а клубника виновата", – считает пользователь Виктор.

Кроме того, такая покупка часто оборачивается пустой тратой денег, так как продукция оказывается некачественной. Подобную историю рассказал житель района Северное Измайлово.

Вчера около девяти часов возле станции метро "Щелковская" мужчина продавал малину в лубяных лоточках по 50 рублей и кукурузу по 100 рублей за четыре штуки. Взял для дочки малину, дома обнаружил, что сверху были нормальные ягоды, а снизу вся была плесневой. Пришлось выбросить.

пользователь Сети

В комментариях москвичи отметили, что нельзя вестись на привлекательную цену в ущерб здоровью.

"Да уж пора осознать, что халявы не бывает. И покупать ребенку что-либо в таких местах не следует. Мало ли, кто какими руками это собирал", – написал пользователь Виталий. "Ну как маленькие! Ну где вы видели хорошую малину за такие деньги?" – добавила Алла.

Управа найдется

В России стихийные рынки запрещены: увидев такую точку, необходимо зафиксировать этот факт и вызвать полицию. Об этом Москве 24 рассказала юрист Алла Георгиева.

"Несанкционированная торговля – это услуга, где нельзя определить продавца, отсутствуют ценники, не выдают чеки при покупке, нет документов, которые подтверждают безопасность продукции. Такую точку следует снять на фото или видео и вызвать сотрудников полиции. Они конфискуют товар и составят протокол", – объяснила эксперт.

Также можно сообщить в Роспотребнадзор: штраф за торговлю вне специально отведенных для этого мест варьируется от 2,5 до 5 тысяч рублей для физлиц. При повторном нарушении его размер увеличивается, сказала Георгиева.

В случае отравления важно помнить: доказать, что вред вызвала именно эта еда, будет сложно, подчеркнула юрист. Но если по результатам экспертизы обнаружится, что товар некачественный, плюс на руках будут доказательства покупки (например, свидетельские показания), продавец понесет административную ответственность.

"В случае тяжкого вреда здоровью или летального исхода наступит уголовная", – заключила Георгиева.

Экономия на здоровье

В плане здоровья покупка продуктов с рук чревата проблемами вплоть до серьезных инфекций и летального исхода. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, гастроэнтеролог Александра Ноев.

Во-первых, продавцы фруктов и овощей часто не соблюдают правила гигиены: ящики стоят прямо на земле, бахчевые лежат без поддонов, продукты напитываются всей таблицей Менделеева от мимо проезжающих машин. Во-вторых, все это хранится, скорее всего, при неправильной температуре, что способствует развитию бактерий, плесени, фруктовых мух. Употребление такой еды грозит болью в животе, диареей, отравлением.

Кроме того, продавцы могут использовать химические вещества, чтобы придать товару более привлекательный вид: покрывать фрукты и ягоды парафином для глянцевого блеска, обрабатывать их фунгицидом для уничтожения паразитов и плесени. Также на этапе роста добавлять нитраты и пестициды в бахчевые культуры, перечислила специалист.

"Из-за этого летом так часты случаи отравления арбузом. Иногда доза нитратов и пестицидов может быть смертельна. Поэтому нужно покупать еду в официальных точках, где есть лицензии и сертификаты на продукцию", – отметила врач.

Еще опаснее покупать с рук молочную продукцию, мясо или яйца, предупредила специалист.

Опять же, при хранении явно не соблюдается температурный режим, продавцы не проходят профилактические медицинские осмотры, посуда может быть грязной. Все это чревато серьезным отравлением. Кроме того, корова может быть больна лейкозом, бруцеллезом, туберкулезом. Есть риск передачи всего этого человеку через молоко.

"Так что история, что парное молоко прямо из под коровы полезно, – миф. Его ни в коем случае нельзя употреблять без кипячения", – сказала диетолог.

При неправильном температурном режиме или недостаточной термической обработке мясных продуктов в них могут начать размножаться возбудители кишечных инфекций. Так можно заразиться дизентерией, сальмонеллезом, ботулизмом, туберкулезом, обратила внимание эксперт.

"Яйца тоже не стоит покупать с рук. Во-первых, у них есть срок годности от 7 до 25 дней, но если они день хранились на жаре, уже через сутки продукт может стать непригодным к употреблению. Во-вторых, мы не знаем, как содержалась и питалась курица. Такие яйца могут быть заражены сальмонеллезом", – подчеркнула гастроэнтеролог.