У женщины появилась редкая аллергия после укуса клеща

У 30-летней американки после укуса клеща появилась аллергия, из-за которой она задыхается, если съест мясо или молочные продукты. Об этом редком синдроме рассказал журнал People.

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Жительница американского штата Миссури Кэти Каходж впервые почувствовала симптомы аллергии в 2020 году, спустя пару недель после укуса клеща. Она вспоминает, что чувствовала учащенное сердцебиение, ей было трудно дышать. Однако женщина не предполагала, что именно с ней происходит, и думала, что страдает от панических атак и тревоги. О возможной аллергии на мясо, которая появляется после укуса клеща, ей рассказала медсестра в больнице.

«Это была самая безумная вещь, которую я когда-либо слышала», — призналась Каходж.

Несмотря на сомнения, девушка сдала тест на аллергию, но дождаться результатов не успела — однажды утром у нее началась сильная аллергическая реакция после съеденного бутерброда с сыром и колбасой. Каходж увезли в больницу, где стабилизировали ее состояние и подтвердили предположение об аллергии.

Выяснилось, что укус спровоцировал в организме Кейт синдром альфа-гал. Это неизлечимое и малоизученное заболевание, из-за которого человек задыхается после употребления красного мяса или молочных продуктов.