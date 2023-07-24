Онколог объяснил, как не стоит лечить рак

Онколог Копосов объяснил, как не стоит лечить рак
Врач-онколог, заместитель директора Института онкологии Европейского медицинского центра Павел Копосов рассказал россиянам, как не стоит лечить онкологию. По его словам, не нужно доверять целителям и магам.
«Рак – это серьезное, тяжелое заболевание, его лечением должны заниматься медицинские специалисты. Не стоит поддаваться на уговоры народных целителей, магов и шаманов. Это не только не принесет никакого результата, но и может лишить пациента шанса на выздоровление, потому что он потеряет время», – отметил эксперт.
По его словам, не стоит верить тому, что рак можно вылечить с помощью диеты. Павел Копосов посетовал немедленно приступать к лечению, если заболевание диагностировали, пишет «Вечерняя Москва».