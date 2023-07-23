Медик рассказал, чем могут быть опасны энергетики в жаркую погоду

Главный врач лаборатории «Гемотест» Максим Маскин заявил, что вне зависимости от энергетика, в нем будут три компонента, представляющих опасность в жару для здоровья. Об этом сообщает RT.

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По словам, во всех энергетиках встречается в составе кофеин.

«Под его влиянием в организме вырабатывается «медиатор удовольствия» — дофамин. Человек ощущает прилив бодрости, готов сворачивать горы, позабыв об усталости. В некоторых энергетиках кофеина в 6–12 раз больше, чем в чашке кофе», — предупредил Маскин.

Он добавил, что из-за высоких доз резко может повыситься артериальное давление, ускорится сердцебиение. Другим популярным ингредиентом в энергетиках является гуарана.

«Напитки, в которых есть оба компонента, обладают двойным стимулирующим действием», — обратил внимание медицинский эксперт.

Также он указал, что в одной банке «бодрящего напитка» до 35 г сахара (глюкозы, сахарозы, фруктозы). Подобные параметры выше рекомендуемой суточной дозы в два-три раза, добавил врач.

«В жаркие дни нагрузка на сердечно-сосудистую систему и почки особенно велика...» — заметил Маскин.

До этого в Калифорнийском университете предостерегли беременных от употребления чая, кофе и энергетиков.