Бурятские хирурги успешно прооперировали 100-летнюю пациентку

Специалисты Республиканской клинической больницы имени Семашко в столице Бурятии Улан-Удэ успешно прооперировали 100-летнюю пациентку. Об этом сообщает «МК» со ссылкой на пресс-службу медучреждения.

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Как пояснили в больницу, женщина поступила в больницу с катарактой.

«Я очень сильно боялась, столько переживала, а оказалось ничего, все прошло легко», — рассказала пациентка.

По словам врачей, сама операция и восстановление после нее прошли успешно. К настоящему времени женщину уже выписали, она находится дома в удовлетворительном состоянии.

Говоря о секрете своего долголетия, жительница Бурятии призналась, что всегда вела здоровый образ жизни и много двигалась.