Врач объяснил, почему лучше пить холодный алкоголь

Кандидат медицинских наук, врач-диетолог, гастроэнтеролог, клинический фармаколог Рустем Садыков в интервью aif.ru рассказал о том, что большая часть людей, когда выпивает, не обращает внимание на температуру алкоголя. А ведь именно от нее зависит, с какой скоростью он всасывается в кровь.

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По словам врача, конкретнее на скорость всасывания влияет площадь поверхности напитка, контактирующей с желудком. И у холодного напитка эта площадь намного меньше, чем у теплого. То есть, холодный алкоголь всасывается медленнее.