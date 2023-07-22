Инфекционист объяснила, насколько опасной может быть бубонная чума

Бубонная чума, или легочная чума, является опасной инфекцией, которая передается не только через укусы блох, но и через респираторный тракт, объяснила врач-инфекционист Елена Мескина.

При бубонной чуме воспаляются лимфоузлы на шее и в подмышках. Эти участки могут нагнаиваться, прорывая содержимое ран наружу. Болезнь вызывает воспаление, сепсис и дисфункцию организма, что может быть летальным исходом.

Однако сейчас бубонная чума протекает легче, чем в Средние века, так как современное поколение имеет более высокую устойчивость к возбудителю благодаря передаче иммунной защиты от выживших в те времена людей.

Вакцина и лекарственные препараты от чумы доступны в стране, что позволяет контролировать распространение инфекции.

Врач Елена Мескина также отметила, что вакцинацию от бубонной чумы рекомендуется проходить тем, кто находится в рискованных зонах или планирует посетить такие места, где могут быть встречены паразиты, переносящие данную инфекцию.