Врач объяcнил, как категорически нельзя пить алкоголь
Оценивая возможную скорость опьянения, многие не обращают внимания на такой фактор, как температура алкогольного напитка. Между тем от этого показателя зависит скорость его всасывания в кровь.
Как отметил кандидат медицинских наук, врач-диетолог, гастроэнтеролог, клинический фармаколог Рустем Садыков в интервью aif.ru, на скорость всасывания влияет площадь поверхности напитка, контактирующей с желудком.
"У холодного напитка площадь поверхности меньше, чем у теплого", - уточнил специалист, добавив, что охлажденный алкоголь всасывается медленнее.
Вид спиртного, количество пищи в желудке и индивидуальный обмен веществ - эти факторы также влияют на скорость опьянения.
При этом на похмелье на следующее утро после употребления алкоголя температура напитка не сказывается. "Тут играет роль генетика, количество выпитого и его качество, даже количество жирной пищи, которое вы ели в день празднования", - отметил гастроэнтеролог.
В любом случае надо понимать, что и в холодном, и в теплом виде алкоголь нанесет вред вашему здоровью, подчеркнул Рустем Садыков. Употребление спиртного - это сознательный риск, на который идет человек. Врачи сходятся во мнении: безопасной дозы алкоголя нет.