Врач рассказал о первой помощи пострадавшему от «травмы ныряльщика»

Нырять в воду рыбкой опасно, особенно в незнакомых местах, так как водоем может оказаться слишком мелким и тогда ныряльщика ждет перелом позвоночника, рассказал в беседе с aif.ru травматолог-ортопед Михаил Игнатов. По его словам, если такая беда случилась, пострадавшего нужно вытащить из воды, причем обязательно на спине, взяв под руки и зафиксировав голову.

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Эксперт уточнил, что «травма ныряльщика» — это перелом шейного отдела при резком ударе головой о дно, при этом нередко осколки сломанного позвоночника повреждают спинной мозг и сосуды. На тяжесть травмы влияют высота, с которой прыгает человек, глубина водоема, а также вес человека. При этом повреждение спинного мозга немедленно приводит к параличу.

Симптомами «травмы ныряльщика» являются боль, интенсивное жжение и чувство сдавленности в районе шеи, головы или спины, обездвиженность, потеря чувствительности, затрудненное дыхание, периодические обмороки, потеря координации и контроля над работой кишечника и мочевого пузыря, рассказал травматолог.

По его словам, при «травме ныряльщика» надо немедленно вызвать скорую помощь, а в ожидании врачей вытащить пострадавшего из воды, причем обязательно на спине, взяв под руки и зафиксировав голову. Тянуть за нее категорически запрещено. Затем пострадавшего нужно положить на спину на жесткую поверхность. Самостоятельная транспортировка травмированного в больницу категорически запрещается — это может привести к его смерти.

Чтобы избежать «травмы ныряльщика», врач посоветовал соблюдать ряд простых рекомендаций: плавать только в предназначенных для этого местах, не нырять в неизвестных водоемах и во время шторма.