Невролог предложил лечить головную боль массажем и физиотерапией

Специалист рассказал, как избавиться орт головной боли без таблеток.

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Избавиться от головной боли можно не только с помощью таблеток, но и выполнив массаж головы или пройдя процедуры физиотерапии и закаливания.

Как отметил врач-остеопат, невролог Владимир Белаш в разговоре с NEWS.ru, главное – определит, чем вызвана головная боль.

Эксперт отметил, что это может быть как отдельное заболевание, так и проявление серьёзной патологии, требующей дополнительного обследования и лечения в стационаре.

например, в тех случаях, когда боль возникает от шейного отдела позвоночника, то это связано с работой в непривычном положении или нагрузками, отметил медик. Поэтому при таких болях избавиться от них поможет массаж.

Но если речь идет о мигрени, здесь массажем и физиотерапией делу не поможешь, поэтому необходимо обратиться к врачу для назначения медикаментозного лечения, говорит Белаш.

Также специалист предупредил, что частые головные боли могут указывать на серьезную патологию.