Невролог предложил лечить головную боль массажем и физиотерапией

Невролог Белаш предложил лечить головную боль массажем и физиотерапией
Специалист рассказал, как избавиться орт головной боли без таблеток.
Избавиться от головной боли можно не только с помощью таблеток, но и выполнив массаж головы или пройдя процедуры физиотерапии и закаливания.
Как отметил врач-остеопат, невролог Владимир Белаш в разговоре с NEWS.ru, главное – определит, чем вызвана головная боль.
Эксперт отметил, что это может быть как отдельное заболевание, так и проявление серьёзной патологии, требующей дополнительного обследования и лечения в стационаре.
например, в тех случаях, когда боль возникает от шейного отдела позвоночника, то это связано с работой в непривычном положении или нагрузками, отметил медик. Поэтому при таких болях избавиться от них поможет массаж.
Но если речь идет о мигрени, здесь массажем и физиотерапией делу не поможешь, поэтому необходимо обратиться к врачу для назначения медикаментозного лечения, говорит Белаш.
Также специалист предупредил, что частые головные боли могут указывать на серьезную патологию.
«При подозрении на серьезную патологию нужно проводить обследования, чтобы определить заболевание. Также рекомендую добавить физическую активность, скорректировать режим дня и питания, потому что при избытке кофеина и высокоуглеводных продуктов могут также возникать головные боли», — заключил Белаш.