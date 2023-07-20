Сомнолог Кудинов рассказал, как правильно спать днем

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Сомнолог, член Российского общества сомнологов Павел Кудинов рассказал, почему важно спать днем и как правильно это делать.

По словам специалиста, дневной сон повышает работоспособность человека, снимает усталость в середине дня. Но спать нужно определенное количество времени, чтобы добиться такого эффекта. Продолжительность дневного сна не должна превышать 40 минут, оптимальная — в районе 20 минут. За это время человек не успеет уйти в глубокие стадии сна, пробуждение будет легким.

— Дневной сон предназначен как раз для снятия усталости, повышения работоспособности, увеличения реакции. Не зря сегодня это считается необходимой мерой, — отметил Кудинов в комментарии «Радио 1».

Кудинов добавил, что днем лучше не спать лежа. Можно это делать полусидя, чтобы точно проснуться через короткий промежуток времени.

До этого сомнолог Алексей Мелехин рассказал, что человек может совершать неупорядоченные движения во сне. Человек может бегать прямо в кровати, двигать ногами, раскачиваться, он может непроизвольно ударить, толкнуть того, кто рядом с ним, передает РИАМО.