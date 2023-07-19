Стоматолог предостерег россиян от пломбирования зубов дома

«Наша флора, которая вызывает заболевания твердых тканей зубов и собственно пульпы зуба, как правило, очень вирулентна в бескислородных, анаэробных условиях. Если кариозную полость сразу заклеить без убирания оттуда излишков пищи, разрушенного дентина и эмали, это может привести к осложнениям, будущей потере зуба, периоститу (флюсу) и так далее. Технологии временного пломбирования неотпрепарированных полостей используются в основном на малоразвитых территориях бедных стран, где волонтеры с медицинским образованием участвуют во временном пломбировании таких кариозных полостей. Однако подразумевается, что в ближайшее время больные попадут в лицензированный кабинет к врачу и получат адекватное лечение», — сказал Садовский.