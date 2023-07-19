Боль в спине после работы на даче можно победить с помощью растяжки

Реабилитолог Владимир Бондаренко рассказал, что после работ на приусадебном участке люди нередко сталкиваются с болью в спине. Достаточно эффективным способом избавиться от этой проблемы являются упражнения на растяжку.

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Специалист посоветовал после завершения работы оставаться в положении сидя на корточках и поочередно вращать колени по направлению внутрь. Движения следует совершать спокойно и плавно в течение 15 минут.

Тем, кому позволяет здоровье и физическая форма, Бондаренко рекомендует из того же положения – сидя на корточках – упереться ладонями в землю и немного привстать на носках.

«Аккуратно перекатывайтесь с ноги на ногу, плавно смещая центр тяжести. Спину старайтесь держать ровной. Необходимо совершить около 15 повторений на каждую ногу», – цитирует медика «Лента.ру».

Для того, чтобы расслабить мышцы, необходимо стоя на коленях, опустить таз на пятки. Если не получается, и таз остается приподнятым, колени необходимо расставить шире. Затем нужно выполнить перекаты таза вправо и влево, добавляя с каждым разом амплитуду движения в пояснице и сделать это около 15 раз на каждую сторону.

Из этого же исходного положения (таз на пятках) можно размять поясницу выполняя скручивания корпуса. Повороты надо выполнять медленно и тянуться правой рукой в левую сторону, а левой – в правую.

После этих упражнений можно вставать и отправляться отдыхать, большинство упражнений для снятия боли и напряжения в спине подходят абсолютно всем.

При этом если боль всегда локализуется в одном и том же месте, сопровождается онемением рук и ног, при болях поднимается температура или болезненные ощущения возникают периодически и не зависят от нагрузки, следует обратиться к врачу, подчеркнул Бондаренко.