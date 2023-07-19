Врач объяснила, у каких людей возникает метеозависимость

«Если самочувствие человека ухудшается во время резких изменений погоды, например, в дождь или при похолодании, говорят о метеозависимости. Она не является болезнью: это предрасположенность к избыточной реакции вегетативной нервной системы на изменение внешних условий, в том числе погодно-климатических. Вегетативная система некоторых людей чрезмерно реагирует на перемены атмосферного давления, влажности, инсоляции и других условий», — сказала специалист.

По ее мнению, развитие опасных осложнений, к примеру, инсульта или инфаркта, при резкой смене погоды маловероятно. Но климатические условия могут вызвать декомпенсацию (ухудшение течения) основного заболевания.

Обычно метеозависимость развивается у людей с хроническими заболеваниями: сердечно-сосудистыми, неврологическими. Таким пациентам следует обсудить свою реакцию на погоду с врачом. Вероятно, понадобится коррекция имеющегося лечения либо назначение дополнительных лекарств. Они помогут скомпенсировать подобную реакцию организма. Если метеозависимость появляется у людей без хронических заболеваний, то к ее коррекции надо подходить профилактически. Закаливание, воздушные ванны, физические нагрузки помогают тренировать вегетативную нервную систему. В дальнейшем она будет меньше реагировать на перемены погоды, резюмировала эксперт.