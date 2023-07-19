Врачи провели уникальную операцию годовалому ребенку

В Омске нейрохирурги провели уникальную операцию на мозге годовалому ребенку, сообщает пресс-служба городской детской клинической больницы № 3 в социальной сети «ВКонтакте». Медики предотвратили развитие аномалии, грозившей малышу задержками в развитии.
В больнице пояснили, что у ребенка была диагностирована киста прозрачной перегородки. Обычно такие кисты не превышают в размерах нескольких миллиметров и не представляют никакой угрозы. Однако в данном случае, она достигла угрожающих размеров и стала нарушать жизненно важные процессы в мозге.
У ребенка сформировалась окклюзионная гидроцефалия, при прогрессировании которой у пациента возникла опасность задержки нервно-психического развития и повышение внутричерепного давления, — говорится в сообщении.
Операция проводилась малоинвазивным способом с применением современного эндоскопического оборудования. В ее ходе специалисты соединили кисту с желудочком мозга, в результате чего ее стенки опали. После операции ребенок чувствует себя хорошо. Он уже выписан на амбулаторное лечение, но будет оставаться под наблюдением врачей.