Не знавшая о беременности женщина приняла схватки за аппендицит

22-летняя жительница английского графства Уэст-Мидлендс, Великобритания, не знавшая о своей беременности, внезапно родила сына в ванной комнате. Об этом сообщает The Sun.

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Лорен Ньюи, у которой уже есть двухлетняя дочь Эсси, стала матерью во второй раз в апреле. Однажды ночью она проснулась от спазмов в животе и, не подозревая, что у нее начались схватки, отправилась в ванную комнату.

«Мне становилось все хуже. Я жила одна, поэтому не могла поехать в больницу», — рассказала женщина.

Ньюи предположила у себя аппендицит и решила принять ванну, чтобы облегчить боль. Она провела в теплой воде час, а когда встала, у нее отошли воды. Именно в этот момент женщина поняла, что беременна.

Ньюи начала тужиться и спустя несколько минут самостоятельно родила в ванной комнате. Сразу после этого она обратилась за медицинской помощью и позвонила свекрови с просьбой посидеть с внучкой, пока она будет в больнице.

Женщина провела в медицинском учреждении 12 часов, после чего ее с новорожденным сыном, которого назвали Алби, выписали домой. За это время она успела заказать в интернет-магазинах множество товаров для ребенка, так как не имела возможности сделать это заранее.