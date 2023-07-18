В США впервые пересадили печень с помощью робота

Впервые в США была проведена успешная роботизированная трансплантация печени.

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Хирурги команды доктора Адила Хана провели эту инновационную процедуру в Barnes-Jewish Hospital. Пациенту, страдавшему от рака и цирроза печени, вызванного гепатитом C, пересадили новый орган с помощью передового робота, который контролировался хирургом с консоли.

Операция прошла успешно, и новая печень тут же начала свою работу. Пациент быстро поправился без осложнений и уже через месяц после операции чувствовал себя комфортно и активно двигался.

Обычно процесс восстановления после такой операции занимает около шести недель, но благодаря передовой технологии роботизированной трансплантации, сроки восстановления сократились.

Отметим, что данное достижение весьма значимо для медицины, так как трансплантация печени считается одной из самых сложных операций на животе.