Названы причины ужесточения контроля за препаратами для прерывания беременности

Прием таких препаратов для искусственного прерывания беременности как мифепристон и мизопростол возможен только под наблюдением врача и строго в стенах медицинских организаций, имеющих лицензию на данный вид медицинской деятельности, пояснила главный внештатный специалист Минздрава по репродуктивному здоровью Наталия Долгушина. Однако, по ее словам, сегодня практикуется их отпуск пациентам, в том числе и без рецептов.

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Врач подчеркнула, что самостоятельный прием этих лекарств может обернуться серьезными, тяжелыми последствиями для здоровья и даже летальным исходом. Риск осложнений возрастает в случае недиагностированной внематочной беременности, беременности в рубце на матке или развитии аллергической реакции на лекарственный препарат.

"Именно поэтому в течение не менее 2-х часов женщина должна быть под наблюдением с целью оценки ее состояния и оказания медицинской помощи при необходимости", - говорит Долгушина.

Она обратила внимание, что, согласно инструкции по медицинскому применению, эти препараты должны отпускаться только в медицинские организации акушерско-гинекологического профиля.