Назван способ повышения фертильности у мужчин

Нутрициолог, специализирующаяся на вопросах фертильности, Ракель Монрой предупредила, что несбалансированная диета и влияние окружающей среды могут вызвать мужское бесплодие. Способ повышения фертильности у мужчин она назвала в беседе с Daily Mirror.

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Монрой отметила, что мужское репродуктивное здоровье часто игнорируют, хотя именно оно является причиной половины всех проблем с зачатием. Она добавила, что причины, по котором снижаются параметры спермы полностью не изучены. Наиболее распространенными негативными факторами она назвала ожирение, неправильный образ жизни и влияние токсинов в окружающей среде.

Для повышения мужской фертильности Монрой рекомендовала, изменить рацион питания, как минимум за три месяца до предполагаемого зачатия. Она объяснила, что именно такой срок необходим для обновления сперматозоидов. В этот период она посоветовала восполнить дефицит витаминов Е и С, а также цинка и омега-3. Кроме того, по ее мнению обязательно нужно отказаться от алкоголя, курения и сильно обработанных продуктов.

Специалистка предупредила, что негативно на уровень фертильности влияют фталаты, которые используют в производстве бытовой химии, косметики, и пластика. Монрой указала, что полностью оградиться от их влияния невозможно, но можно постараться реже соприкасаться с ними.