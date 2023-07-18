Названы тревожные признаки камней в почках

Свидетельствовать о наличии камней в почках может болезненное учащенное мочеиспускание, в том числе с примесью крови, заявил врач уролог-андролог Артур Богатырев. Об этом и некоторых других указывающих на патологию тревожных признаках он рассказал в беседе с «Известиями».

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По словам Богатырева, камни могут длительное время находиться в почках и никак себя не проявлять. Об их наличии люди могут узнать случайно, например, на УЗИ или во время приступа почечной колики — сильной боли в пояснице, которая может распространяться вниз по мочеточникам и в живот. Также на камни в почках могут указывать тошнота и рвота, добавил врач.

Еще одним симптомом мочекаменной болезни врач назвал внезапное повышение температуры без других проявлений простуды или ОРВИ.

При наличии одного или нескольких из этих признаков Богатырев рекомендовал обратиться к врачу для диагностики заболевания и назначения соответствующей терапии. Уролог подчеркнул: визит к специалисту откладывать не стоит, так как отсутствие лечения может привести к серьезным осложнениям, включая повреждение или полный отказ почки.