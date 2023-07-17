Флеболог рассказал, из‑за чего летом отекают руки

Хирург-флеболог первой профессиональной сети ортопедических салонов Армен Авакян рассказал, что летом руки могут отекать из-за расширения сосудов, недостаточного уровня жидкости, потери солей и электролитов, перегрева, беременности или заболеваний, сообщает aif.ru.

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По его словам, в условиях жары сосуды расширяются, чтобы увеличить кровоток и обеспечить охлаждение организма. В связи с этим жидкость может задерживаться в тканях, что приводит к отеку рук.

Авакян подчеркнул, что если человек пьет недостаточно жидкости летом, то организм может начать задерживать воду, и это также приводит к отекам. Он отметил, что также на отечность влияет длительное пребывание под прямыми солнечными лучами, так как организм начинает от перегрева удерживать больше жидкости. Во время беременности у женщин часто отекают руки, добавил флеболог.

Это объясняется гормональными сдвигами по мере увеличения срока беременности. Еще лимфатический отек может возникать после операций по удалению молочной железы.