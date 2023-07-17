Стоматолог назвала обязательные условия для установки зубного импланта

Имплантация необходима в случае, если потерян один или несколько зубов, в частности зубы-антагонисты, рассказала NEWS.ru стоматолог, ортодонт Мария Балакирева. По ее словам, нужно установить имплант, если, например, отсутствует шестой нижний зуб, а верхний находится на месте.

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Имплантация необходима при потере зубов-антагонистов. Например, верхний шестой стоит на месте, а нижнего шестого нет. Естественно, при жевательной нагрузке шестой верхний будет искать своего антагониста и найдет его в виде десны, сама десна будет повреждаться, — сказала Балакирева.

Стоматолог напомнила, что зубные импланты нельзя устанавливать при сахарном диабете, лейкозе, онкологии и заболеваниях десен. Врач отметила, что перед установкой зубного импланта пациенту нужно обязательно пройти диагностику.

Ранее стоматолог-терапевт Елена Мартынова предупредила, что проблемы с зубами могут вызывать различные болезни. Она пояснила, что кариес и воспалительные заболевания десен повышают риск развития гайморита. Кроме того, из-за проблем с зубами могут возникнуть боль в ушах и головокружение.