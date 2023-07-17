Обнаружен необычный побочный эффект деменции

Ученые из Калифорнийского университета обнаружили у редкого вида деменции необычный побочный эффект, который выражается в увеличении творческих способностей. Результаты работы опубликованы в журнале JAMA Neurology.

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Авторы изучали лобно-височную деменцию (ЛВД). Это нейродегенеративное расстройство, характеризующееся поражением лобных и височных долей головного мозга и проявляющееся в виде различных форм с доминированием личностных, поведенческих, речевых и двигательных нарушений. Лобная деменция занимает 3-е место в структуре разных форм слабоумия, уступая первенство болезни Альцгеймера и деменции сосудистого генеза. На долю ЛВД приходится около 10% всех случаев слабоумия.