Эндокринолог посоветовала много пить при отравлении грибами

Эндокринолог Киселева посоветовала много пить при отравлении грибами. В ядовитых грибах содержится множество токсинов, которые вызывают у человека неприятные симптомы и могут даже убить, если срочно не обратиться к врачу. Иногда и съедобный гриб может навредить, если его приготовить неправильно или, например, не так хранить. Врач рассказала, как распознать плохие грибы и что нужно делать при отравлении.

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Когда грибы испортились

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По словам врача-терапевта, эндокринолога Елены Киселёвой, у порченых грибов есть ряд характерных признаков:

нет матового блеска;

есть тёмные пятна и чёрные точки;

тело гриба влажное и склизкое;

на обратной стороне шляпки есть тёмные пластинки;

меняется запах.

Такие грибы, пусть даже они относятся к съедобным, ни в коем случае нельзя есть, это чревато отравлением.

Признаки отравления грибами

По словам специалиста, первые симптомы отравления могут появиться через 1–2 часа после еды. Чаще всего они похожи на признаки любого другого отравления пищей: тошнота, рвота, диарея, боли в животе.

Некоторые ядовитые грибы могут вызывать специфические симптомы. Так, бледные поганки вызывают боли и судороги в мышцах, а мухоморы заставляют потеть, повышают слюно- и слезотечение, нарушают работу сознания.

Ряд токсинов способны сильно повредить печень, вызвать почечную недостаточность, проблемы с дыханием и работой сердца, что может запросто убить человека, рассказала специалист «Аргументам и фактам».

Первая помощь при отравлении грибами

Для начала стоит вызвать скорую или самому отвезти отравившегося в больницу. До приезда врачей можно попробовать облегчить состояние больного (или себя, если отравились вы):

дайте больному 2 стакана воды, а потом вызовите рвоту, нажав ложкой на корень языка (беременным нельзя так делать);

примите сорбент (активированный уголь, энтеросгель или что-то подобное);

вызовите диарею, выпив касторку или вазелиновое масло;

пейте крепкий чай или щелочную минералку;

ни за что не пейте спиртное, препараты против диареи и рвоты.