Создано эффективное лечение устойчивого к терапии рака простаты

Ученые из Университета Майами успешно протестировали новый препарат Platin-L против устойчивого к терапии рака предстательной железы. Исследование опубликовано в журнале ACS Central Science.

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В исследовании использовался химиотерапевтический препарат цисплатин — мощное противораковое средство, которое неэффективно при лечении рака предстательной железы. Ученые протестировали его модификацию Platin-L, нацеленную на белок CPT1A, который опухоль простаты использует для получения энергии.

Лекарство было инкапсулировано в наночастицы, адресно накапливаемые в опухоли за счет сродства к простат-специфическому мембранному антигену (PSMA). Это сделало возможным пероральное введение препарата.